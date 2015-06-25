Великобритания удвоит расходы на подготовку украинских военных - министр обороны Фэллон
Великобритания намерена удвоить расходы на подготовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.
По его словам, данное решение будет объявлено в четверг на заседании комиссии НАТО-Украина в Брюсселе.
Финансирование подготовки солдат ВСУ будет увеличено до 6 миллионов фунтов" (9,4 млн долларов).
Также отмечается, что будет увеличено число военных инструкторов, которых на данный момент насчитывается 75 человек. Сейчас они работают на шести участках в Западной Украине.
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"Это решение не направлено на эскалацию ситуации, мы не хотим никого провоцировать. Это помогает сохранить жизнь", - подчеркнул Фэллон.
Кроме того, он сообщил, что к настоящему времени британские инструкторы завершили подготовку 650 украинских военных, а к осени это число достигнет тысячи человек.
Ранее УНИАН сообщал, что военные инструкторы из Великобритании готовят военнослужащих Вооруженных Сил Украины на полигонах Днепропетровщины и в районе Николаева. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко также отметил, что на Яворовском полигоне под руководством американских инструкторов проходят подготовку бойцы Национальной гвардии. Кроме того, в ближайшее время планируется прибытие инструкторов из Канады.