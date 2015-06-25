Великобритания удвоит расходы на подготовку украинских военных - министр обороны Фэллон

Об этом заявил министр обороны страны Майкл Фэллон, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

По его словам, данное решение будет объявлено в четверг на заседании комиссии НАТО-Украина в Брюсселе.

Финансирование подготовки солдат ВСУ будет увеличено до 6 миллионов фунтов" (9,4 млн долларов).

Также отмечается, что будет увеличено число военных инструкторов, которых на данный момент насчитывается 75 человек. Сейчас они работают на шести участках в Западной Украине.

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"Это решение не направлено на эскалацию ситуации, мы не хотим никого провоцировать. Это помогает сохранить жизнь", - подчеркнул Фэллон.

Кроме того, он сообщил, что к настоящему времени британские инструкторы завершили подготовку 650 украинских военных, а к осени это число достигнет тысячи человек.

Ранее УНИАН сообщал, что военные инструкторы из Великобритании готовят военнослужащих Вооруженных Сил Украины на полигонах Днепропетровщины и в районе Николаева. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко также отметил, что на Яворовском полигоне под руководством американских инструкторов проходят подготовку бойцы Национальной гвардии. Кроме того, в ближайшее время планируется прибытие инструкторов из Канады.