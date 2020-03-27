Заместитель генпрокурора Трепак подал в отставку – источник

По словам источника в Офисе генпрокурора, Трепака был отстранен от руководства Департаментом по расследованию дел Майдана.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подал заявление об отставке.

Об этом УНИАН сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Сегодня у Венедиктовой (генеральный прокурор Ирина Венедиктова - УНИАН) собрали начальников департаментов и объявили, что новым куратором по делам Майдана будет Андрей Любович. Поэтому Трепак отстранен от кураторства майдановскими делами. Не знаю, как по поводу дела Стерненко или Гандзюк, но от майдановских дел он отстранен", - сказал собеседник УНИАН.

Кроме того, он подтвердил, что действительно, Трепак написал заявление об отставке с должности заместителя генерального прокурора.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Адвокатской совещательной группе заявили, что Венедиктова отстранила Трепака от курирования дел Майдана и дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и подчинила Департамент по делам Майдана вновь назначенному заместителю генпрокурора Андрей Любовичу.

Сегодня, 27 марта, Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора двух новых заместителей генпрокурора - Любовича и Алексея Симоненко.

В Facebook она заявила, что за Трепаком останутся "важные дела, которые он проводил", и призвала не видеть "зраду" в перераспределении обязанностей среди руководящих кадров Офиса.

Комментируя дело о покушении на убийство одесского активиста Сергея Стерненка, генпрокурор отметила, что дело было передано в СБУ из-за неэффективности по подследственности Нацполиции.

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Также она прокомментировала информацию об отстранении Трепака от процессуального руководства по делу об убийстве Гандзюк. "По новому распределению обязанностей Департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Симоненко Алексея Юрьевича. За Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром", - сообщила Венедиктова.

О возможности увольнения Трепака по собственному желанию она отметила: "И это его решение, если он решит уйти. Группа прокуроров в деле остается та же".

Трепак был назначен заместителем генерального прокурора 8 октября 2019 года.