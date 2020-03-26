В УГО заявляют, что не давали никаких указаний по обустройству VIP-палат в больницах Киева

В Управлении государственной охраны уверяют, что прилагают все усилия, чтобы лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана, избежали инфицирования коронавирусом, и не нуждались в госпитализации.

Управление государственной охраны не давало никаких указаний по обустройству палат для охраняемых лиц в киевских больницах.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил руководитель УГО Сергей Рудь.

"Никаких VIP-палат нет. Я не знаю, откуда это взялось, кто это делает. Во-первых, ни одного обращения от нас об этом не было. Во-вторых, сейчас я отвезу официальное письмо в КГГА по этому поводу, и мы его обнародуем. В нем мы приостанавливаем действие того приказа, который издала КГГА, не согласовывая с нами", - отметил Рудь.

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По его словам, в УГО надеются, что лица, которых они охраняют, избегут инфицирования короновирусом и их не придется госпитализировать. "Мы делаем все необходимое, чтобы такого не произошло с нашими охраняемыми лицами. Для этого принимаются все превентивные меры, включая особенности доступа к органам государственной власти. Лучше предотвратить, чем потом возвращаться к этому вопросу", - сказал Рудь.

Как сообщал УНИАН, по информации Bihus.Info, Департамент здравоохранения КГГА разослал медицинским учреждениям столицы приказ об особых условиях лечения «особых пациентов». Документ датирован 25 марта.

Со ссылкой на копию этого документа сказано, что в приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути - это все чиновники высокого уровня страны.

Департамент КГГА определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов, и прописал особые требования к содержанию больных. Среди главных требований: отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 кв. м с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Люди, которые будут пользоваться VIP-режимом, в приказе определены, как «лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

Сегодня, 26 марта, Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что приказ Департамента здравоохранения КГГА № 353 об обустройстве специальных палат в больницах для лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, подготовлен по Обращению Государственного управления делами при президенте на основании приказов Министерства здравоохранения и Государственной службы охраны.

«Относительно распоряжения, которое вчера было распространено СМИ. Оно было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Госуправления делами при президенте. Документы с грифом «для служебного пользования» - в них говорится о готовности учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Речь идет о том, что в случае заболевания первого лица государства должны иметь определенные условия: отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика была всегда, и не только в Украине», - отметил Кличко.

По словам мэра столицы, он разговаривал по поводу этой ситуации с президентом Украины Владимиром Зеленским, «и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны исполнять. Надеюсь, это произойдет, и мы будем за это благодарны», - подчеркнул мэр Киева.