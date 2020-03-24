Украина ожидает от ООН принятия мер для борьбы с COVID-19 в условиях вооруженных конфликтов - Кулеба

Глава МИД напомнил, что на востоке Украины уже шестой год продолжается российская агрессия.

Украина ожидает от Организации Объединенных Наций принятия первоочередных мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса в условиях вооруженных конфликтов.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о влиянии ситуации с COVID-19 на поддержание международного мира и безопасности.

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Глава МИД отметил, что Украина, население которой страдает от продолжающейся вооруженной агрессии, поддерживает мирные призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости прекращения всех вооруженных конфликтов в мире в условиях стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в мире.

"Все шесть лет мы направляем призыв о прекращении огня в адрес страны-агрессора и его вооруженных формирований, добиваемся его реализации на различных переговорных площадках в рамках международных организаций", - отметил Кулеба.

"Убежден, что Совет Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, должен безотлагательно рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 как угрозу международному миру и безопасности, побуждать стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в т. ч. в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы несмотря на достигнутые договоренности, и принять первоочередные меры по борьбе с распространением COVID-19, прежде всего в условиях конфликтов, особое внимание уделив ситуации в зонах боевых действий и на оккупированных территориях, в том числе Украины", - подчеркнул министр.

Глава МИД убежден, что актуальным является надлежащее соблюдение государствами норм международного права, в том числе гуманитарного права и права в области прав человека.

"Совет Безопасности ООН должен поддержать призыв генсека к усилению предоставления гуманитарной помощи государствам, наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19, обеспечению беспрепятственного доступа к населению, которое страдает от или находится под угрозой распространения коронавируса в условиях конфликтов", - заявил Кулеба.

Он выразил надежду, что Совет Безопасности продолжит усилия, направленные на борьбу с COVID-19, обеспечивая максимально возможный баланс между введением срочных исключительных мер для предотвращения угрозы для наций с соблюдением основных прав и свобод человека.

"ООН должна продолжить уделять центральное внимание наиболее уязвимому населению, усилить неотложное взаимодействие и координацию международных усилий для преодоления пандемии COVID-19 и ее последствий, в том числе между структурами системы Организации", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все вооруженные конфликты и объединиться перед общей глобальной угрозой - пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Однако особый удар он наносит по наиболее уязвимым группам населения и странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

«Пора заморозить вооруженные конфликты и вместе сосредоточиться на настоящий борьбе за собственные жизни», - отметил генсек ООН.