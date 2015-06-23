На "нормандских" переговорах в Париже Украина будет пытаться закрепить предыдущие соглашения - МИД

Об этом директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев заявил в комментарии Радио Свобода.

«На самом деле наша главная задача во время этой встречи – провести анализ выполнения всех положений в комплексе мер – всех 13-ти положений. И мы намерены четко засвидетельствовать, что ни одно из положений Российской Федерацией не выполняется», – сказал Макеев.

Читайте такжеСледующая встреча глав МИД "нормандской четверки" не должна быть очередным "сеансом болтовни" - КлимкинПо его мнению, Украине важно сейчас услышать от России, что она готова прекратить эскалацию конфликта на Донбассе.

«Наши ожидания, что российская сторона наконец признает необходимость деэскалации», – сказал Макеев.

Сегодня вечером в столице Франции запланирована встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России для рассмотрения вопроса об урегулировании ситуации на востоке Украины. По предварительным данным, встреча будет проходить за закрытыми дверями, и выход к прессе не запланирован.