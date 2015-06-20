Представителем ОБСЕ в контактной группе по Донбассу может стать известный австрийский дипломат Сайдик

10:30, 20 июня 2015
Политика
834 0

По словам представителя Порошенко, Сайдик имеет большой опыт работы в том числе и в ООН.

Сайдік може зайняти місце Тальявіні / flickr.com/photos/unido

Новым спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе станет известный австрийский дипломат Мартин Сайдик.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Читайте такжеВ ОБСЕ объяснили уход спецпредставителя организации в Украине - СМИ

"Сейчас Сербия председательствует в ОБСЕ и именно Сербия будет принимать решение о новом спецпредставителе – это произойдет 21 июня. Мы надеемся, что в ближайшее время он приступит к работе, это произойдет уже на этой неделе, это произойдет в начале июля – это будет решать именно ОБСЕ", – отметила Геращенко.

По словам представителя Президента, Сайдик имеет большой опыт работы в том числе и в ООН.

"По нашей информации это будет известный австрийский дипломат, который имеет большой опыт работы в международных гуманитарных организациях, также имеет большой опыт работы в ООН – это Мартин Сайдик", – сообщила она.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter