Установлен полный список лиц, с которыми нардеп Шахов контактировал в последнее время - Зеленский

Все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что установлен полный список лиц, с которыми народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, контактировал в последнее время.

Об этом говорится в видеообращении главы государства, обнародованном в Telegram-канале Офиса президента.

Говоря о Шахове, Зеленский сообщил: "Установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус".

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Как сообщал УНИАН, у народного депутата Сергея Шахова (группа "Доверие") по возвращении из-за границы выявлен коронавирус.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого является Шахов, Александр Мариковский в комментарии УНИАН сообщил, что на этой неделе Шахова в парламенте не было. В то же время, 12 марта он присутствовал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

Сегодня, 18 марта, на наличие коронавируса проверяли народных депутатов, которые совместно с Шаховым входят в состав этого комитета.