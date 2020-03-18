Установлен полный список лиц, с которыми нардеп Шахов контактировал в последнее время - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что установлен полный список лиц, с которыми народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, контактировал в последнее время.
Об этом говорится в видеообращении главы государства, обнародованном в Telegram-канале Офиса президента.
Говоря о Шахове, Зеленский сообщил: "Установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус".
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Как сообщал УНИАН, у народного депутата Сергея Шахова (группа "Доверие") по возвращении из-за границы выявлен коронавирус.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого является Шахов, Александр Мариковский в комментарии УНИАН сообщил, что на этой неделе Шахова в парламенте не было. В то же время, 12 марта он присутствовал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.
Сегодня, 18 марта, на наличие коронавируса проверяли народных депутатов, которые совместно с Шаховым входят в состав этого комитета.