В "Слуге народа" анонсировали создание при Кабмине Штаба национального спасения

В нем будут представлены эксперты от всех фракций.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал создание при правительстве Штаба национального спасения в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в парламенте.

«При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции», - сообщил Арахамия.

Комментируя встречу глав фракций, которая состоялась накануне ночью, Арахамия добавил, что есть договоренность о том, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта.

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«И они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать», - отметил председатель фракции.

Как ранее сообщил премьер Денис Шмыгаль, Кабинет министров по необходимости предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести режим чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавирусной инфекции.