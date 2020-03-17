Кабмин при необходимости предложит Зеленскому ввести чрезвычайное положение - Шмыгаль

Сейчас в Украине зарегистрировано 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 – с летальным исходом.

Кабинет министров по необходимости предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести режим чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В дальнейшем, в случае необходимости, мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо – мы до таких решений готовы, предложения подготовлены и будут предоставлены», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - с летальным исходом (у пожилой женщины с Житомирщины).

16 марта президент заявил, что в случае необходимости готов ввести чрезвычайное положение в Украине, чтобы не допустить распространения коронавирус.