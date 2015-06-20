Маккейн считает тревожным сигналом намерение Путина увеличить ядерный потенциал РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор сказал сегодня на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

“Заявления президента Путина относительно ядерного оружия очень тревожные. Я надеюсь, что он будет соблюдать уже подписанные соглашения”, - сказал Маккейн.

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В связи с этим сенатор также обратил внимание на намерение России предоставить вооружение Ирану, что также вызывает беспокойство.

Кроме того, Маккейн выразил обеспокоенность по поводу заявления Путина о том, что Украина якобы является частью России.

В свою очередь другой сенатор от Республиканской партии Том Коттон подчеркнул, что России надо помешать осуществить декларированные намерения.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Путин заявил, что ядерные силы РФ пополнят более 40 межконтинентальных ракет.