Порошенко: Мы боремся с оружием XX века против оружия XXI века, РФ использует Украину как тестовый полигон

Президент Петр Порошенко поблагодарил сенаторов США за поддержку Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал на встрече с делегацией сенаторов США во главе с Джоном Маккейном.

Президент Украины проинформировал сенаторов о последней ситуации на Донбассе, отметив эскалацию и несоблюдение Россией и боевиками Минских договоренностей.

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Глава государства подчеркнул, что Украине удалось построить сильную армию с крепким духом.

«Но мы боремся с оружием XX века против оружия XXI века, поскольку Россия поставляет на Донбасс современное вооружение, используя Украину как тестовый полигон для испытания новейших образцов», – отметил Порошенко.

Президент поблагодарил за сильную позицию США и поддержку Украины в сложные времена, в частности, подчеркнул важность совместных украинско-американских учений.

Глава государства также приветствовал законопроект, принятый Сенатом США относительно американского оборонного бюджета, который является символической демонстрацией не только финансовой поддержки Украины.

«Это не только финансовая, экономическая помощь, но и поддержка нашей безопасности», – подчеркнул Порошенко.

Маккейн сообщил, что посещает Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Он сообщил, что уже встретился с группой волонтеров.

«Украинцы готовы, борются и будут бороться за свободу. Приятно видеть такую организацию людей. Я был очень поражен», – сказал сенатор.

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Во встрече также приняли участие сенаторы Джон Баррассо и Том Коттон.

С украинской стороны на встрече присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр иностранных дел Павел Климкин, заместители главы Администрации президента Украины Валерий Чалый и Андрей Таранов.

Как сообщалось, 18 июня Сенат Конгресса США одобрил законопроект о расходах на оборону, которым, среди прочего, предлагается предоставить Украине военную помощь на сумму 300 млн долларов.