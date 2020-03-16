Годовщина "референдума" в Крыму: ЕС и Турция напомнили о непризнании аннексии полуострова

Шесть лет назад РФ "закрепила" аннексию полуострова фейковым "голосованием".

Сегодня исполнилось шесть лет со дня проведения Россией в Крыму так называемого референдума, который завершил процесс оккупации полуострова в марте 2014 года.

В связи с этим в Европейском Союзе напомнили, что не намерены признавать аннексию украинского полуострова. С аналогичным заявлением выступила и Турция.

Так, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза призывает страны-члены Организации Объединенных Наций рассмотреть возможность введения санкций против Российской Федерации за незаконную аннексию украинского Крыма.

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Об этом говорится в заявлении Борреля по Автономной Республике Крым и городу Севастополь, которой располагает УНИАН.

Он отметил, что через шесть лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией Евросоюз остается непреклонным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Европейский Союз еще раз подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Аннексия Крыма до сих пор является прямым вызовом международной безопасности. Она несет серьезные последствия для международного правопорядка, защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств», - заявил Боррель.

При этом он отметил, что Евросоюз остается преданным полному соблюдению своей политики непризнания аннексии, в том числе и с помощью ограничительных мер.

«ЕС вновь призывает страны-члены ООН рассмотреть возможность принятия подобных мер относительно непризнания согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262», - отметил Боррель.

Также сказано, что Европейский Союз не признает и не будет признавать в будущем выборы, которые Российская Федерация проводит на Крымском полуострове.

Кроме того, ЕС осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и недавнее открытие его железнодорожной секции. Отмечается, что это шаги к дальнейшей принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного доступа всех судов в и с Азовского моря через Керченский пролив согласно нормам международного права. Незаконные ограничения такого доступа до сих пор продолжаются и имеют негативные экономические последствия для украинских портов на Азовском море и всего региона.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Турции в который раз заявило о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией в шестую годовщину незаконного «референдума».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Турция и международное сообщество не признают незаконной аннексии Автономной Республики Крым (Украина) Российской Федерацией, которая основывается на противозаконном референдуме, организованном шесть лет назад в этот день», - говорится в сообщении.

Также сказано, что как для Турции, так и для крымских татар, как государствообразующего народа, остается приоритетом жить в благополучии и безопасности на их исторической земле, защищать их культурную идентичность, и чтобы страдания крымских татар в результате оккупации прекратились.

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В связи с этим Турция вновь подтверждает поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, которая для Турции является стратегическим партнером.

Как сообщал УНИАН, Россия в марта 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта «референдум» о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.