Венецианская комиссия не одобряет люстрацию, но признает право Украины на ее проведение - депутат

Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец.

"Венецианской комиссии не очень нравится люстрация вообще как факт, в Украине не Украине - не нравится. Но Венецианская комиссия в своем заключении отметила очень важную вещь - ей не нравится наша люстрация, но они признают, что Украина имеет на это право", - заявил Емец.

Читайте такжеВ Венецианской комиссии обещают до июня предоставить проект заключения по закону о люстрацииРанее, в начале февраля, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, говоря о законе о люстрации, отметил, что это «плохой закон», и Венецианская комиссия очень критична в его оценках.

"Но мы пришли к общему мнению в дискуссиях с вашими представителями, с министром юстиции и договорились совместно работать над его доработкой и приведением этого закона в соответствие с европейскими стандартами", - отметил он.