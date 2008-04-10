НУ-НС требует созвать общее собрание коалиции

Политсовет «Нашей Украины – Народной самообороны» требует созвать общее собрание коалиции.

Об этом заявил председатель Политического совета блока НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщает его пресс-служба.

«Мы настаиваем на выполнении нашими партнерами коалиционного соглашения и предостерегаем Блок Юлии Тимошенко от односторонних действий, которые могут навредить единству демократической коалиции», - отметил он.

«Во-первых, мы уже в который раз обращаем внимание премьер-министра на тот факт, что законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2008 год до сих пор не одобрен правительством и не внесен в парламент, хотя, по закону, правительство было обязано это сделать еще до 1 марта», - сказал В.КИРИЛЕНКО. По его словам, нет никаких препятствий до рассмотрения на сегодняшнем заседании Кабмина этого проекта, который давно готов.

«Во-вторых, мы требуем от правительства, наконец, освободить от должности председателя Госкомархива коммунистку Ольгу ГИНЗБУРГ, которая не только не имеет гуманитарного образования, а ведет на этом посту активную антиукраинскую деятельность, преследует известных специалистов архивного дела, заявляет о намерениях засекретить информацию о преступлениях коммунистического режима», - сказал председатель Политсовета НУ-НС. Он напомнил, что в соответствии с коалиционным соглашением на должность председателя Госкомархива должен быть назначен представитель НУ-НС.

«В-третьих, мы предостерегаем премьер-министра от повторения попыток утвердить порядок проведения земельных аукционов постановлением Кабмина, поскольку такая редакция постановления приведет к созданию второй Тендерной палаты, только по продаже земли», - заявил В.КИРИЛЕНКО.

Он также сообщил об «обеспокоенности членов Политсовета блока участившимся действиями руководства БЮТ, которые не согласованы с нашим Блоком, зато согласованы с Партией регионов, например, голосование против президентских законопроектов или против освобождения судьи Конституционного Суда СТАНИК».

«Мы сделаем все для единства демократической коалиции, поэтому мы инициируем проведение в понедельник общего собрания коалиции с участием всех депутатов обеих фракций и всех членов правительства, включительно с премьером и председателем парламента. Нам нужно провести серьезный и откровенный разговор и прекратить взаимные обвинения», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.