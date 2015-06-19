Венецианская комиссия признала право Украины на люстрацию - Петренко

Об этом заявил сегодня министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

Сегодня после заседания Венецианской комиссии министр юстиции Украины отметил, что эксперты Венецианской комиссии «подтвердили право Украинского государства очистить свои ряды от чиновников времен Януковича».

«Венецианская комиссия подтвердила право украинского государства проводить очищение власти от тех лиц, которые были причастны к узурпации власти Януковичем. В окончательном заключении этого органа указано, что Закон об очищении власти не противоречит и полностью соответствует международным стандартам и резолюциям Совета Европы», - подчеркнул министр.

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При этом он отметил, что люстрационные процессы в Украине не нарушают права человека, ведь демократическое государство вправе требовать от госслужащих, чтобы их профессиональная деятельность соответствовала конституционным принципам.

«Технические замечания, которые были сделаны относительно имущественной люстрационной проверки и порядка функционирования независимого антикоррупционного органа будут учтены украинской властью при доработке изменений в Закон об очищении власти в парламенте», - резюмировал Павел Петренко.

Как сообщили в пресс-службе, в окончательном заключении Комиссии указано, что очищение власти отличается от люстрации в других странах широкой сферой применения, поскольку ее целью является защита общества от лиц, которые через свое поведение в прошлом, причастность к широкомасштабной коррупции, могут нанести вред демократии в Украине.

«Венецианская комиссия поддержала позицию Украины, что согласно концепции «демократии, способной защитить себя», государство имеет право самостоятельно определять требования доступа к государственной службе тех лиц, которые показали себя неэффективно, и отстранить от доступа к государственным должностям тех лиц, которые могут представлять угрозу демократической системе», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «в заключении справедливо замечено, что люстрация должна распространяться на выборные должности». «Закон не запрещает таким лицам избираться, а вводит обязательство информировать избирателей, подпадают ли они под критерии очищения власти. Похожая практика была применена в Польше», - сообщили в Минюсте добавили, что Венецианская комиссия отмечает, что такой порядок не будет противоречить международным стандартам.