ЕС официально продлил санкции против России еще на шесть месяцев

Санкции касаются россиян, юридических лиц и поддерживаемых Кремлем боевиков в ОРДЛО.

Европейский Союз официально продлил санкции против России еще на полгода за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Санкции касаются россиян, юридических лиц и поддерживаемых Кремлем боевиков в ОРДЛО.

«Визовые запреты и замораживание активов в отношении 175 россиян и сепаратистов + 44 субъектов хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины теперь официально продлены на 6 месяцев», – написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

В декабре 2019 года ЕС официально объявил о продлении «антироссийских» санкций. Накануне члены ЕС продлили на полгода также экономические санкции против РФ.

Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Хотя в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.