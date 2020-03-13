Разумков не видит оснований для роспуска парламента
13:56, 13 марта 2020Политика
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Председатель ВР подчеркивает, что для этого нет ни юридических, ни политических причин.
Разумков ответил на вопрос о досрочных выборах / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для роспуска парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, допускает ли он, что осенью могут быть распущены парламент и правительство.
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"Если мы говорим о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, по состоянию на сегодня ... я не вижу ни юридических, ни фактических, ни политических оснований это делать", - сказал председатель ВР.
Как сообщал УНИАН, Разумков не исключает проведения на следующей неделе внеочередного заседания ВР по противодействию коронавирусу.
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