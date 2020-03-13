Председатель ВР подчеркивает, что для этого нет ни юридических, ни политических причин.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит оснований для роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, допускает ли он, что осенью могут быть распущены парламент и правительство.

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"Если мы говорим о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, по состоянию на сегодня ... я не вижу ни юридических, ни фактических, ни политических оснований это делать", - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, Разумков не исключает проведения на следующей неделе внеочередного заседания ВР по противодействию коронавирусу.