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Разумков не видит оснований для роспуска парламента

13:56, 13 марта 2020
Политика
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Разумков ответил на вопрос о досрочных выборах / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, допускает ли он, что осенью могут быть распущены парламент и правительство.

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"Если мы говорим о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, по состоянию на сегодня ... я не вижу ни юридических, ни фактических, ни политических оснований это делать", - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, Разумков не исключает проведения на следующей неделе внеочередного заседания ВР по противодействию коронавирусу.

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