Разумков допустил проведение внеочередного заседания Рады по коронавирусу на следующей неделе

Председатель Верховной Рады подчеркивает, что сначала необходимо сформировать повестку дня этого заседания.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает проведения на следующей неделе внеочередного заседания ВР по противодействию коронавирусу.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН, когда может быть инициировано и проведено внеочередное заседание парламента, которое просит созвать министр здравоохранения Илья Емец.

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"Я думаю, на следующей неделе такое решение может быть принято тремя способами", - отметил Разумков и напомнил, что внеочередное заседание может состояться или после сбора подписей 150 народных депутатов, или по обращению президента, или по решению Согласительного совета ВР.

По словам Разумкова, сначала необходимо сформировать повестку дня такого заседания. "Мы не можем просто созвать заседание. Если бы была такая возможность, сделали бы уже сегодня", - сказал председатель ВР.

Разумков выразил надежду, что "до среды следующей недели мы сможем провести такое заседание".

На вопрос, какие законодательные инициативы парламент и правительство могут предлагать рассмотреть в связи с коронавирусом, Разумков ответил, что речь может идти об изменениях в госбюджет, изменениях в трудовое законодательство, связанное с режимом карантина, а также других вопросах.

Как сообщал УНИАН, Емец просит созвать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия закона, который предусматривает ряд мер по защите и противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. "Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - пояснил министр.