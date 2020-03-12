В Украине к 10 годам заключения приговорили шпиона из Китая

Разведдеятельность шпион совершал под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины за шпионаж к 10 годам заключения приговорен гражданин Китая Шу Юаньцзе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Следствие доказало, что, имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук России. Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны КНР «За научно-технический прогресс армии».

«Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства», - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали иностранца «на горячем» при попытке получения секретных разработок.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.