Тимошенко выдвигает кандидатуру Турчинова в мэры Киева

Лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предлагает своей политической силе поддержать кандидатуру первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА на должность мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением она выступила сегодня во время межпартийной конференции киевской городской организации БЮТ.

Представляя кандидатуру А.ТУРЧИНОВА, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ «отдает Киеву лучшее, что у нас есть».

По ее словам, на сегодня А.ТУРЧИНОВ занимает должность первого вице-премьер-министра и на нем лежит львиная доля работы в Кабинете Министров.

В то же время, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, должность мэра столицы должен занять «человек высочайшей порядочности».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что А.ТУРЧИНОВ является профессиональным экономистом, хорошим хозяйственником и имеет безукоризненные организаторские способности.

По словам лидера БЮТ, ситуация в Киеве в значительной мере зависит от того, какой человек находится на должности мэра. При этом она отметила, что лица, которые находятся у власти и попадают «в систему искушений и полной коррупции», редко выдерживают такое напряжение.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что кандидат от БЮТ является именно таким человеком, который способен будет не поддаться любым искушениям.