Зеленский представил нового министра обороны

Президент пожелал Андрею Тарану сил, выдержки и стального духа.

Президент Владимир Зеленский обозначил приоритетные направления работы для новоназначенного министра обороны Андрея Тарана, среди которых - обеспечение высокой обороноспособности Украины, достойное обеспечение военных современным и эффективным вооружением, повышение уровня подготовки и усиление социальной защиты «людей в погонах».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время церемонии представления министра.

«Я имею честь представить вам нового министра обороны Украины Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и в то же время очень ответственная миссия, поэтому я поздравляю вас и желаю сил, выдержки и стального духа», - заявления Зеленский.

Президент также очертил приоритеты работы для нового министра: «обеспечение высокой обороноспособности Украины. Для укрепления наших ВСУ нужна совместная слаженная работа министерства и руководителя ВСУ по всем важным направлениям, в первую очередь основу любой армии составляют именно люди, а потому все стратегии оборонного ведомства должны быть человекоцентрическими, речь идет о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышении уровня подготовки, усилении социальной защиты «людей в погонах».

Зеленский отметил, что «наши военные отдают Родине силы, здоровье, жизнь, а значит они должны иметь мощный мотивационный пакет».

Президент отметил, что для него самое важное - это как относится армия к министру обороны. «Мы понимаем, что в соответствии со стандартами НАТО, министром (обороны) должен быть гражданский человек, но у нас идет война и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны. Это моя ответственность и ответственность начальника Генштаба», - подчеркнул он.