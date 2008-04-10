Яценюк наконец увидел «невероятную эффективность» депутатов

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК отмечает «невероятную эффективность» депутатов при принятии сегодня законов, связанных со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла пять из семи необходимых законов, которые касаются адаптации законодательства Украины к требованиям ВТО.

Принят Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О страховании», Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам защиты национального товаропроизводителя от субсидирующего, демпингового и растущего импорта», «О внесении изменений в ст. 16 Закона Украины «О внешней экономической деятельности», «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам интеллектуальной собственности в части выполнения требований, связанных со вступлением в ВТО», Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что еще два законопроекта, которые касаются вступления в ВТО, будут приняты на следующей пленарной неделе, поскольку на сегодняшний день нет решений профильных комитетов по данным законопроектам, и они не могут рассматриваться в сессионном зале.