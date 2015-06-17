Сын Януковича уверен, что ЕС снимет с него санкции - СМИ

Письмо с таким утверждением пришло с адреса пресс-секретаря Александра Януковича в адрес "Европейской правды".

К такому выводу сын экс-президента пришел, прочитав решение Совета ЕС двухнедельной давности о продлении санкций против всех фигурантов "украинского списка", кроме его брата Виктора Януковича, погибшего весной на Байкале.

"Хочу подчеркнуть, что данное решение не содержит причины снятия санкций. Поэтому комментарии украинских чиновников о том, что причиной снятия санкций является гибель моего брата, являются ложными", - уверен сын экс-президента.

Янукович-младший уверен, что ЕС должен был продлить санкции против его мертвого брата, а раз Брюссель не сделал этого – то признал его невиновность.

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"Если бы у ЕС были какие-либо объективные доказательства его вины, то санкции несомненно продлили бы… Совет ЕС ранее уже продлевал действие своих санкций по некоторым погибшим лицам из Ливии и Сирии. Поэтому сам факт гибели лица, против которого введены санкции, не является основанием для его исключения из санкционного списка", - утверждает Александр Янукович.

Необходимо отметить, что практика ЕС свидетельствует об обратном – ЕС неоднократно исключал из санкционного списка погибших сирийских и ливийских политиков, также не указывая причины их исключения.

Тем не менее, Александр Янукович уверен, что с остальных членов семьи Януковичей также снимут санкционные ограничения, в том числе – арест европейских активов. "Я считал и считаю, что введение санкций против моего покойного брата и членов моей семьи не имело под собой юридических оснований и носило сугубо политический характер", - говорится в его заявлении.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз опубликовал в Официальном журнале решение о продлении санкций против трех бывших украинских чиновников – Елены Лукаш, Дмитрия Табачника и Сергея Клюева. Одновременно из списка исключен Виктор Викторович Янукович, который погиб весной 2015 года.

Ранее, Януковичи – экс-президент Украины Виктор и его два сына – Александр и Виктор – дважды обратились в Суд Европейского Союза (Люксембург) с жалобами на Совет ЕС как относительно введения против них санкций в 2014 году, так и относительно их продления в 2015.