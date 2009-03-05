Севастопольцы задолжали за коммунальные услуги 32,8 млн. грн.

Задолженность населения Севастополя за жилищно-коммунальные услуги на сегодня составляет 32,8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении предприятий-поставщиков жилищно-коммунальных услуг к жителям города.

В частности севастопольцы задолжали предприятию «Севгорводоканал» за услуги водообеспечения - 11,9 млн. грн., КП «Севтеплоэнерго» за услуги теплообеспечения - 15,1 млн. грн, ремонтно-эксплуатационным предприятия и предприятию «Жилсервис» за жилищные услуги - 5,8 млн. грн.

В обращении подчеркивается, что из-за несвоевременного осуществления населением оплаты жилищно-коммунальных услуг на предприятиях возникают проблемы с выплатой заработной платы работникам, с расчетами с Пенсионным фондом Украины и другими специальными фондами.

В то же время, как говорится в обращении, «тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения остаются неизменными: с сентября 2006 года - на центральное отопление, горячую воду и квартплату, с октября 2007 года - на холодную воду и канализацию».

Между тем «дотация из городского бюджета на 2009 год жилищно-коммунальным предприятиям на покрытие убытков предусмотрена в сумме 68 млн. грн, то есть, при потребности в 311,4 млн. грн. обеспечено 22%», подчеркивается в документе.

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства городской государственной администрации и рабочие коллективы предприятий-поставщиков жилищно-коммунальных услуг обратились к населению города с просьбой обеспечить своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и погасить существующую задолженность.

Как сообщал УНИАН, горгосадминистрация Севастополя еще с прошлого года несколько раз предлагала горсовету рассмотреть вопрос о повышении коммунальных тарифов, однако городской совет от сессии к сессии даже не вносит этот вопрос в повестку дня пленарного заседания.