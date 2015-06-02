Януковичи дважды подавали в суд ЕС с жалобами на санкции

Это следует из информации относительно дел, которая обнародована на сайте Суда, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Все жалобы зарегистрированы в одинаковые дни – первые три относительно введения санкций зарегистрированы 14 мая 2014 года, три следующие – 8 апреля этого года, после того, как 5 марта этого года ЕС продлил санкции еще на год – до 6 марта 2016 г.

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Стоит отметить, что вторая жалоба Виктора Януковича-младшего была направлена в суд спустя месяц после того, как было сообщено о его смерти на Байкале. Так, в соответствии с сообщениям СМИ, Янукович-младший утонул на Байкале 20 марта этого года, а жалоба на Совет ЕС зарегистрирована 8 апреля.

Первой жалобе Александра Януковича присвоен номер T-348/14, второй - T-173/15, Виктора Януковича-младшего - T-347/14 и T-172/15, Виктора Януковича-старшего - T-346/14 и T-171/15.