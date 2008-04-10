Ющенко приветствует ратификацию протокола о вступлении Украины в ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует ратификацию Верховной Радой протокола о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня журналистам в Каире.

"Сегодня парламент ратифицировал протокол, который дает возможность формально вступить в ВТО. Таким образом, с сегодняшнего момента Украина прошла все формальные процедуры для получения статуса страны, присоединившейся к ВТО", - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО приветствует, что за ратификацию протокола проголосовало большинство депутатов – 411. Он пожелал ВР "такого же единства и при голосовании по другим вопросам".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, Верховная Рада ратифицировала протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

За принятие соответствующего закона проголосовали 411 народных депутатов из 449, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, принятие закона поддержали депутаты из фракции НУ-НС - 72, БЮТ - 155, Блока Литвина – 20, Партии регионов - 164. Не голосовали депутаты от КПУ.

Членство Украины в ВТО предусматривает уплату ежегодного членского взноса. Размер ежегодного взноса страны-члена в бюджет ВТО определяется на основе методических рекомендаций Комитета по вопросам бюджета, финансирования и управления ВТО и зависит от объема внешней торговли страны. Кроме ежегодного взноса, Украина также должна будет сделать одноразовый взнос в рабочий фонд ВТО.

Парламент также поручил на протяжении месяца Кабинету министров утвердить план действий для адаптации украинской экономики к нормам ВТО.