"В норме": депутат ОПЗЖ Волошин утверждает, что уже сдал анализы на коронавирус

Результаты анализов Волошина ожидаются в ближайшее время.

Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин, которого изолировали из-за возможного контакта с больным коронавирусом французским парламентарием, утверждает, что уже сдал необходимые анализы.

Об этом он сообщил в комментарии Страна.ua.

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При этом политик подтвердил встречу с французом и заявил, что тот «чувствовал себя прекрасно».

«Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка», – сказал он.

Результаты анализов Волошина ожидаются в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, о встрече Волошина и Рейтцера сегодня сообщили журналисты. Как стало известно, у украинского депутата 25 февраля была официальная встреча с французом, он даже написал об этом в Facebook, но затем скрыл сообщение.

Депутата уже изолировали благодаря вмешательству спикера Рады и секретаря СНБО.