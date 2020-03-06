"В норме": депутат ОПЗЖ Волошин утверждает, что уже сдал анализы на коронавирус
Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин, которого изолировали из-за возможного контакта с больным коронавирусом французским парламентарием, утверждает, что уже сдал необходимые анализы.
Об этом он сообщил в комментарии Страна.ua.
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При этом политик подтвердил встречу с французом и заявил, что тот «чувствовал себя прекрасно».
«Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка», – сказал он.
Результаты анализов Волошина ожидаются в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, о встрече Волошина и Рейтцера сегодня сообщили журналисты. Как стало известно, у украинского депутата 25 февраля была официальная встреча с французом, он даже написал об этом в Facebook, но затем скрыл сообщение.
Депутата уже изолировали благодаря вмешательству спикера Рады и секретаря СНБО.