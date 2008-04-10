Парламент ратифицировал протокол ВТО

Верховная Рада ратифицировала протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 411 народных депутатов из 449, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, принятие закона поддержали депутаты из фракции НУ-НС - 72, БЮТ - 155, Блока Литвина – 20, Партии регионов - 164. Не голосовали депутаты от КПУ.

Членство Украины в ВТО предусматривает уплату ежегодного членского взноса. Размен ежегодного взноса страны-члена в бюджет ВТО определяется на основе методических рекомендаций Комитета по вопросам бюджета, финансирования и управления ВТО и зависит от объема внешней торговли страны. Кроме ежегодного взноса, Украина также должна будет сделать одноразовый взнос в рабочий фонд ВТО.

Парламент также поручила на протяжении месяца Кабинету министров утвердить план действий для адаптации украинской экономики к нормам ВТО.