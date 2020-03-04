Зеленский напомнил руководству правоохранительных органов, что "на улице уже весна"

Президент также прокомментировал борьбу с коррупцией украинских правоохранителей: «сейчас пока даже не ничья».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководство правоохранительных органов продемонстрировать результат в расследовании резонансных преступлений и напомнил, что «на дворе уже весна».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания Верховной Рады.

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Зеленский заметил, что сегодня в парламенте отчитаются все правоохранительные органы. «Президент не влияет на их работу ..., но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка: первый - это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна», - заявил он.

«Второй - это Уголовный кодекс Украины, есть подозрение, что некоторые его не имеют, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой», - подчеркнул президент.

«На встрече летом, правоохранительные органы, вы говорили единогласно: у нас все есть. Нужна только политическая воля ... Я вам ее дал. Возьмите, вы ее получили. Нужно, вы говорили, отменить телефонное право. Отменили. Пожалуйста. Никто сверху не спускает фамилии, на которые нужно «обратить внимание» или наоборот - нельзя трогать. Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец принесла результат, которого ждут и граждане Украины, и наши международные партнеры?», - отметил он.

«ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура. У нас уже шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза? Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд. Все делали. Перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон о обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов по наиболее резонансным делам? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока даже не ничья», - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский во время своей предвыборной президентской кампании использовал один из лозунгов: «Весна придет - сажать будем».