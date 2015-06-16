В рядах СБУ поймали завербованного российскими спецслужбами офицера

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

В ходе реализации спецоперации контрразведка СБУ совместно с военной прокуратурой ГПУ прекратила деятельность в ущерб государственной безопасности Украины сотрудника Управления СБУ в Донецкой области подполковника Александра Третьяка, 1974 г.н., сообщил Лубкивский.

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По его словам, задержанный был завербован сотрудниками ГРУ Генштаба ВС РФ.

"По заданию врага он собирал и передавал информацию о личном составе управления, в частности, материалы с ограниченным доступом по оперативно-служебной деятельности, данные относительно личного состава, мест дислокации и вооружение ВС и Национальной гвардии Украины. Во время задержания у Третьяка контрразведчики изъяли боеприпасы. Начато досудебное расследование в уголовном производстве", - написал Лубкивский.