В Авдеевке СБУ задержала информатора боевиков
16:46, 13 июня 2015Война
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Сотрудники СБУ в Авдеевке задержали местного жителя, который сотрудничал с боевиками "ДНР".
28-летний мужчина был завербован боевиком так называемой "разведки ДНР" \ УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 28-летний мужчина был завербован боевиком так называемой "разведки ДНР" по прозвищу "Смит". Злоумышленник, которому дали позывной "Белый", собирал сведения о местах дислокации бойцов Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, правоохранителей.
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Информатор также передавал террористам и их российским кураторам сведения о передвижении военной техники и вооружения украинских военных в районе проведения АТО.
Продолжаются неотложные оперативные мероприятия.
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