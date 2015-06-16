СБУ вручила повестку экс-заместителю Яремы, допрос состоится 19 июня

Служба безопасности Украины вручила повестку экс-заместителю генерального прокурора Украины Анатолию Даниленко и вызывает его в СБУ на допрос 19 июня.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«Сообщаю вам, что Служба безопасности Украины вручила повестку гражданину Украины Анатолию Даниленко и вызывает его в СБУ на допрос 19 июня на 11 часов утра», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня, перед допросом в Генеральной прокуратуре по делу о пожаре на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Киевской области, где произошел пожар, Наливайченко заявил, что экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко «крышевал» деятельность этой нефтебазы.

Позже в тот же день в СМИ появилась информация, что на встрече с фракцией «Блока Петра Порошенко» президент Украины предложил отправить в отставку Наливайченко.

Сегодня, 16 июня, советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что Служба безопасности Украины вызывает Даниленко на допрос по делу об экоциде.