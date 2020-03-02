КСУ накануне "кадрового" заседания ВР рассмотрит представление о конституционности люстрации

Верховный Суд Украины и 47 нардепов обратились в КСУ по поводу конституционности ряда положений закона о люстрации.

Конституционный суд третьего марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очищении власти", который ввел люстрацию ряда чиновников времен президента Виктора Януковича.

Читайте такжеВ Верховной Раде предлагают отменить закон о люстрации

Об этом говорится в проекте повестки дня заседаний КСУ на 3-5 марта 2020 года.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционным представлениям Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 закона Украины "Об очистке власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 4 этого закона (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в повестке дня Суда.

В то же время, уже 4 марта должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады.

Депутаты должны рассмотреть, среди прочего, вопросы о Кабинете министров, а также о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепление правопорядка. Ожидается, что на заседании будет принят ряд кадровых решений.

Как сообщал УНИАН, закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет. КСУ рассматривал дело о конституционности ряда положений закона о люстрации по представлениям Верховного суда Украины и 47 народных депутатов. Два представления ВСУ и одно представление 47 народных депутатов были объединены в одно конституционное производство.