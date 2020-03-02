Украина будет продолжать участвовать в операции НАТО в Афганистане - Пристайко

Вадим Пристайко отметил, что Украина приветствует подписание соглашения между США и Талибаном о начале мирного процесса в Афганистане.

Украина будет продолжать участвовать в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане путем участия в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет потребность в помощи афганскому народу", - написал он.

Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане за участие в операции НАТО «Решительная поддержка» пока будет потребность в помощи афганскому народу. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020

Пристайко отметил, что Украина приветствует подписание соглашения между США и Талибаном о начале мирного процесса в Афганистане.

"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - написал Пристайко.

В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь до афганского примирения открыто. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020

Как сообщал УНИАН, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение.

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Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывода оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте документа.

Соглашение предусматривает, что 10 марта начнутся переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.