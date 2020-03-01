Гончарук и Ермак встретились в ресторане в Киеве (фото, видео)

По словам журналиста, беседа, вероятно, была серьезная, но велась приглушенными голосами.

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане в воскресенье вечером.

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Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер на странице в Twitter.

По его словам, он стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

"Не самая лучшая фотография, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь. Ожидается, что Гончарук будет устранен с должности в среду", - написал Миллер в Twitter.

Interesting! Not the best photo but this is Ukrainian Prime Ministry Oleksiy Honcharuk and Zelesnky chief of staff Andriy Yermak dining at the Indian restaurant in Kyiv where am I right now. Honcharuk is expected to be ousted Wednesday. pic.twitter.com/yxTb4Lz1rV — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020

Он отметил, что разговор, вероятно, серьезный, но велся приглушенными голосами, ничего не слышно.

"Украинская правда" опубликовала короткое видео, как Гончарук и Ермак после разговора покидают ресторан.

Премьер-министр Алексей Гончарук и председатель ОП Андрей Ермак в воскресенье вечером встречались в индийском ресторане Sutra. В среду должно состояться голосование по отставке Гончарука 🤷♀️ Видео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020

Напомним, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении бизнесмена, бывшего вице-премьер-министра – министра социальной политики (2010-2012 годы) Сергея Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука. Также сообщалось, что вопрос о назначении нового премьера хотят решить в ближайшие две недели.

Сам Зеленский заявил журналистам, что встречался с Сергеем Тигипко.

28 февраля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. Как сообщили в Офисе президента, глава государства обратился к спикеру с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров.