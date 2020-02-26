Зеленский подтвердил свою встречу с Тигипко (видео)

Ранее ряд СМИ сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Гончарука.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам. Фрагмент видео опубликован Радио Свобода в Twitter.

На вопрос, ведет ли он переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский ответил: "Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда".

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

В свою очередь, в пресс-службе президента УНИАН отказались комментировать информацию о возможных кадровых ротациях в правительстве.