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Зеленский подтвердил свою встречу с Тигипко (видео)

11:51, 26 февраля 2020
Политика
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В пресс-службе президента отказались комментировать информацию о возможных кадровых ротациях в правительстве / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьер-министром - министром социальной политики (2010-2012 годы) Сергеем Тигипко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам. Фрагмент видео опубликован Радио Свобода в Twitter.

На вопрос, ведет ли он переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский ответил: "Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда".

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

В свою очередь, в пресс-службе президента УНИАН отказались комментировать информацию о возможных кадровых ротациях в правительстве.

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