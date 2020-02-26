Вопрос о назначении нового премьера хотят решить в ближайшие две недели – СМИ

Зеленский еще колеблется, что делать с Гончаруком, утверждают собеседники журналистов.

Кабинет министров в ближайшие несколько недель планирует решить вопрос с назначением нового премьера.

Об этом Украинской правде сообщили источники во власти.

Читайте такжеЗеленский уволил председателей пяти райгосадминистраций, назначил - десяти

По информации издания, Зеленский еще колеблется, что делать с нынешним главой правительства Алексеем Гончаруком.

Среди причин такой кадровой ротации собеседники называют слабую эффективность Кабмина и данные социологических опросов, свидетельствующих о падении доверия к правительству и лично к Гончаруку.

В то же время источники УП указывают, что Тигипко – не единственный кандидат на пост премьера, он просто «засветился». Что же касается Валерия Хорошковского, то собеседники уверены, что это «скорее он так хочет, чем реально является кандидатом».

Напомним, намерения президента Владимира Зеленского сменить действующего премьера Гончарука Сергея Тигипко украинским СМИ подтвердили сразу три источника во власти.