Делегация от Украины поздравила с 80-летием Вселенского патриарха Варфоломея (фото)

Патриарх во время встречи заявил, что вскоре следует ожидать признания ПЦУ другими православными церквями.

Делегация Украины прибыла в Стамбул, чтобы поздравить с юбилеем Вселенского патриарха Варфоломея, которому 29 февраля исполнилось 80 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, который вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским и заместителем министра иностранных дел Василием Боднарем прибыли поздравить юбиляра.

"Сегодня 80 лет Вселенскому патриарху Варфоломею, который празднует день рождения раз в 4 года - 29 февраля. Как шутит сам патриарх - «мне сегодня 20 лет». Вместе с Владимиром Бородянским передали Его Святейшеству поздравления от Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова, пожелали крепкого здоровья и мужества на пути к единению православия в Украине и мире", - рассказал Ткаченко.

"Патриарх в хорошем настроении и рад будет при первой возможности посетить Киев. Говорит, что вскоре следует ожидать признания ПЦУ другими православными церквями. Последней будет Москва, по его словам", - написал народный депутат.

"Ваше Святейшество! От имени украинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего юбилея. С большой благодарностью хочу отметить Ваш неоценимый вклад в глобальную защиту мира, достоинства, свободы и жизни", - говорится в поздравлении Владимира Зеленского, которое передали патриарху.

Зеленский в поздравлении подчеркнул, что Украина гордится связью тысячелетней давности, которая соединила ее с Константинопольским престолом, и благодаря которой наша страна стала частью христианского мира. "Эти взаимоотношения со Вселенской церковью имели большое влияние на ход истории нашего народа, и их последствия сохраняют важность сегодня", - подчеркивается в поздравлении.