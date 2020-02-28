Стало известно, почему Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

В частности, Зеленский просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на среду, 4 марта, внеочередное заседание Верховной Рады, которое начнется в 16:00, чтобы рассмотреть ряд законопроектов и заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

«Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и касательно Кабинета Министров Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Разумков созывает внеочередное пленарное заседание ВР на среду, 4 марта, в связи с требованием Зеленского.

Как известно, неделя со 2 по 6 марта является пленарной. В среду, 4 марта, депутаты должны работать только на утреннем заседании - до 14:00, а дальше - в комитетах парламента.