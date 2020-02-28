По требованию Зеленского: Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта

Внеочередное пленарное заседание ВРУ созывается на 16:00 4 марта.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание ВР на среду, 4 марта.

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Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

"Согласно распоряжению председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Так, внеочередное пленарное заседание ВРУ созывается на 16:00 4 марта.

Аппарату ВР поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Как известно, неделя со 2 по 6 марта является пленарной. В среду, 4 марта, депутаты должны работать только на утреннем заседании - до 14:00, а дальше - в комитетах парламента.