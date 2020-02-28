Вероятный премьер: кто такой Сергей Тигипко и какой была его политическая карьера (видео)

В политику Тигипко пришел в 1994 году.

В СМИ ходят слухи, что Сергей Тигипко может стать следующим премьер-министром Украины.

Что же известно о политике?

Сергей Тигипко родился в 1960 году в селе Дрегенешти (Молдова). В 90-х после окончания вуза начал заниматься бизнесом. Финансовая группа Тигипко ТАС объединяет банковские, промышленные и фармацевтические предприятия. Состояние бизнесмена оценивают в 640 млн долларов.

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В политику Тигипко пришел в 1994 году внештатным консультантом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Позже стал вице-премьером в правительстве Лазаренко, Пустовойтенко, а также министром экономики. В 2002 году был избран председателем НБУ, в 2010-м – вице-премьером в правительстве Азарова.

В 2010 основал партию "Сильная Украина", которая через два года слилась с Партией регионов. После слияния в 2012 году стал заместителем главы Партии регионов. В 2014 году баллотировался на пост президента Украины.

Последние годы Тигипко был вне политики и вернулся в бизнес. В 2018 году купил у Порошенко "Кузню на Рыбацкой" за 300 млн долларов.