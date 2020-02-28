В Раде одобрили окончательный вариант законопроекта о всеукраинском референдуме

По словам первого вице-спикера, документ также передадут для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия.

В ближайшее время текст законопроекта о всеукраинском референдуме будет вынесен для общественного обсуждения в Украине.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

«По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принят окончательный вариант проекта закона Украины «О всеукраинском референдуме», - написал он.

«В ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине, а также передан для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия», добавил Стефанчук.

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Как сообщал УНИАН, 17 февраля во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Стефанчук заявил о выходе на финальную версию первого законопроекта из ряда законопроектов, касающихся народовластия, - о всеукраинском референдуме.

Он выступил за проведение дискуссии между фракциями и группами по данному законопроекту, а также «внутреннего научного круглого стола». Затем, по его словам, законопроект необходимо перевести на английский язык, чтобы получить на него рецензии ведущих институтов, занимающихся вопросами народовластия в мире.