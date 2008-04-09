Две партии планируют создать ”Блок Омельченко”

Киевские городские организации Партии малого и среднего бизнеса и партии «Народная воля» планируют создать «Блок Омельченко Александра Александровича» для участия в выборах Киевского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Планируется, что межпартийная конференция по этому поводу состоится 11 апреля в Киеве.

Как сообщал УНИАН, экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО выдвинул свою кандидатуру на должность столичного городского председателя.

Согласно заявлению, он предлагает свою кандидатуру как самовыдвиженец.