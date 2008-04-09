Две партии планируют создать ”Блок Омельченко”
19:38, 09 апреля 2008Политика
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Об этом сообщили в ТИК
Киевские городские организации Партии малого и среднего бизнеса и партии «Народная воля» планируют создать «Блок Омельченко Александра Александровича» для участия в выборах Киевского городского совета.
Об этом УНИАН сообщили в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.
Планируется, что межпартийная конференция по этому поводу состоится 11 апреля в Киеве.
Как сообщал УНИАН, экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО выдвинул свою кандидатуру на должность столичного городского председателя.
Согласно заявлению, он предлагает свою кандидатуру как самовыдвиженец.
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