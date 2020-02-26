Журналист назвал фамилию возможного преемника Пристайко

Демченко сейчас вместе с руководителем ОП занимается вопросом Минского процесса.

Среди кандидатов на кресло министра иностранных дел претендует советник президента Владимира Зеленского, а во времена Януковича – куратор отношений Украины с Россией, Сергей Демченко.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Сидоренко.

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О назначении нового министра в Офисе президента и МИД говорят уже почти месяц. Впрочем, решение пока не принято, поскольку кандидатов несколько, отметил журналист.

«К тому же, не ясно, согласится ли сам Демченко, прекрасно зная об отношении к себе в дипломатической тусовке», – отметил Сидоренко.

Демченко сейчас вместе с руководителем ОП занимается вопросом Минского процесса. Ранее Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко.

Еще в начале 2010 года Демченко перешел в МИД, а после победы Януковича, по информации СМИ, стал куратором отношений России и Украины.

Кроме того, в ноябре 2013 года Демченко принимал участие в заседании правительства Азарова, когда Кабмин отказался от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.