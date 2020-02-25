ОГП готовит процессуальные рекомендации по расследованию дел, связанных с незаконным обогащением

Генпрокурор заявил, что необходимо процессуально прояснить, какие обязательные шаги необходимо предпринять, чтобы дела незаконного обогащения были расследовано должным образом.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что Офис генпрокурора готовит процессуальные рекомендации по расследованию дел, связанных с незаконным обогащением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время «Форума реформ: на пути в Вильнюс», отвечая на вопрос, предпринимаются ли какие-то шаги по привлечению бывшего генпрокурора к ответственности.

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Рябошапка напомнил, что вопросы незаконного обогащения в компетенции Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Мы не должны забывать, что весной прошлого года произошло печальное событие, когда Конституционный суд достаточно творчески растолковал положение Уголовного кодекса, которое предусматривало ответственность за незаконное обогащение, чем фактически легализовал все, что было незаконно нажито у тех людей, у которых эти незаконные доходы были», - заявил он.

«После того, как мы возобновили ответственность за незаконное обогащение, осенью прошлого года, мне кажется, пока не было открыто таких кейсов в НАБУ», - сказал генпрокурор.

«Мы готовим специальные процессуальные рекомендации и специальные стандарты процессуальной деятельности для прокуроров и для следователей, чтобы они понимали каким образом расследовать дела, связанные с незаконным обогащением, какие обязательные процессуальные шаги должны быть предприняты, для того, чтобы это дело было расследовано должным образом», - заявил Рябошапка.