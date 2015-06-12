Порошенко заявил, что скоро Россия изменит формат "гибридной войны"

14:29, 12 июня 2015
Война
38961 0

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия будет изменять формат "гибридной войны" и подрывать стабильность в Украине изнутри.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время вступительного слова на заседании Совета регионального развития.

Глава государства подчеркнул, что на власти лежит двойная ответственность, поскольку проводится реформа местного самоуправления во время российской агрессии против Украины.

Читайте такжеОтношения Европы с Россией нормализуются только после возвращения Крыма Украине - ЕП

"Причем, формат "гибридной войны" в ближайшее время уже изменится. И после того, как совместными усилиями мы значительно укрепили обороноспособность государства, мощь и эффективность Вооруженных сил Украины, вместо того, чтобы ходить в лобовую атаку, Россия будет подрывать стабильность Украины изнутри разговорами и байками о наличии политической базы для создания тех или иных, так называемых "народных республик", - подчеркнул Порошенко.

Президент считает, что эффективность и жесткая координация действий положит конец напрасным надеждам агрессора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter