Политолог считает "гиперактивную дипломатию" одним из достижений Порошенко за год президентства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фесенко сказал сегодня на пресс-конференции.

«Позитив по Украине на саммите «Большой семерки» был бы невозможен, если бы не было перед саммитом гиперактивной работы с участниками саммита. Я думаю, что такая гиперактивная дипломатия Порошенко является одним из его серьезных достижений за этот год, и это дает результаты», - сказал он.

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Однако, по словам политолога, это «не даст нам капитуляции России», но будет способствовать продвижению в формировании единого фронта на сдерживание России.

Эксперт также считает, что назначение Михаила Саакашвили председателем Одесской ОГА принесло оживление в кадровую политику и работу системы государственного управления. «Это назначение показало попытки обновить кадровую политику», - сказал он.

Политолог также считает, что назначение Павла Жебривского председателем Донецкой ОГА является «оправданием собственных кадровых ошибок, но и использованием старой испытанной гвардии тех, кому Порошенко доверяет».

По мнению Фесенко, очень важным для стабильности страны в условиях необъявленной войны с Россией было то, что, не нарушая формата парламентско-президентской системы, произошло усиление института президента. «Неформально, неофициально, речь не идет об узурпации власти, но президент - ключевая фигура политической системы на сегодняшний день, и это является стабилизирующим фактором», - сказал политолог.

Говоря о работе Администрации президента, Фесенко положительно оценил деятельность ее главы Бориса Ложкина. «Когда назначали Бориса Ложкина на эту должность, я скептически оценивал, я говорил, что это эксперимент, и неизвестно, чем это закончится. Но сейчас вынужден признать, что эксперимент был достаточно удачным, он скорее был положительным. Ложкин непубличный, он, в отличие от многих своих предшественников, не злоупотребляет медийной активностью. Но именно усиление института президентства без изменения юридических правил игры, это, в том числе, и заслуга Ложкина », - сказал он.

Фесенко также отметил, что в течение первого года президентства у всех предшественников Порошенко происходили кадровые конфликты. «То, что Ложкин отработал без скандалов, без конфликтов, это свидетельствует о том, что этот выбор был правильный», - сказал он.

Кроме того, Фесенко считает важным, что Ложкин не выступает в роли серого кардинала, как это было с Сергеем Левочкиным. «То, что Ложкин ведет себя как менеджер, а не как политик, на мой взгляд, это скорее плюс, чем минус», - сказал он.

В то же время эксперт считает, что в просчетах в кадровой политике есть, в том числе, и ответственность Ложкина.

«Ключевая задача сейчас для Администрации президента - это ускорение реформ. И АП, и президент должны сейчас поработать на то, чтобы придать импульс для ускорения реформ в стране», - сказал Фесенко.