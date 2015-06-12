Политолог считает "гиперактивную дипломатию" одним из достижений Порошенко за год президентства
Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает «гиперактивную дипломатию» одним из достижений президента Украины Петра Порошенко за год работы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фесенко сказал сегодня на пресс-конференции.
«Позитив по Украине на саммите «Большой семерки» был бы невозможен, если бы не было перед саммитом гиперактивной работы с участниками саммита. Я думаю, что такая гиперактивная дипломатия Порошенко является одним из его серьезных достижений за этот год, и это дает результаты», - сказал он.
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Однако, по словам политолога, это «не даст нам капитуляции России», но будет способствовать продвижению в формировании единого фронта на сдерживание России.
Эксперт также считает, что назначение Михаила Саакашвили председателем Одесской ОГА принесло оживление в кадровую политику и работу системы государственного управления. «Это назначение показало попытки обновить кадровую политику», - сказал он.
Политолог также считает, что назначение Павла Жебривского председателем Донецкой ОГА является «оправданием собственных кадровых ошибок, но и использованием старой испытанной гвардии тех, кому Порошенко доверяет».
По мнению Фесенко, очень важным для стабильности страны в условиях необъявленной войны с Россией было то, что, не нарушая формата парламентско-президентской системы, произошло усиление института президента. «Неформально, неофициально, речь не идет об узурпации власти, но президент - ключевая фигура политической системы на сегодняшний день, и это является стабилизирующим фактором», - сказал политолог.
Говоря о работе Администрации президента, Фесенко положительно оценил деятельность ее главы Бориса Ложкина. «Когда назначали Бориса Ложкина на эту должность, я скептически оценивал, я говорил, что это эксперимент, и неизвестно, чем это закончится. Но сейчас вынужден признать, что эксперимент был достаточно удачным, он скорее был положительным. Ложкин непубличный, он, в отличие от многих своих предшественников, не злоупотребляет медийной активностью. Но именно усиление института президентства без изменения юридических правил игры, это, в том числе, и заслуга Ложкина », - сказал он.
Фесенко также отметил, что в течение первого года президентства у всех предшественников Порошенко происходили кадровые конфликты. «То, что Ложкин отработал без скандалов, без конфликтов, это свидетельствует о том, что этот выбор был правильный», - сказал он.
Кроме того, Фесенко считает важным, что Ложкин не выступает в роли серого кардинала, как это было с Сергеем Левочкиным. «То, что Ложкин ведет себя как менеджер, а не как политик, на мой взгляд, это скорее плюс, чем минус», - сказал он.
В то же время эксперт считает, что в просчетах в кадровой политике есть, в том числе, и ответственность Ложкина.
«Ключевая задача сейчас для Администрации президента - это ускорение реформ. И АП, и президент должны сейчас поработать на то, чтобы придать импульс для ускорения реформ в стране», - сказал Фесенко.