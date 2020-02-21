Путин: мы теперь не друзья с Украиной

Путин прокомментировал возможность договориться с Зеленским о мире и дружбе, отметив, что "надежда умирает последней".

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе, заявил, что «надежда умирает последней».

Об этом он сказал в интервью российскому агентству ТАСС.

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На вопрос, есть ли вероятность договориться с Зеленским о мире и о дружбе, Путин ответил: «Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он (президент Владимир Зеленский – УНИАН) приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу».

Российский лидер согласился с тем, что это есть проблема, что «мы теперь не друзья с Украиной, и это потеря для нас».

«Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ», - подчеркнул Путин.

При этом президент РФ согласился, что сейчас страны «многое разъединяет».

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым и часть Донбасса. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно данным Министерства соцполитики Украины, по состоянию на 20 января 2020 года насчитывается 1,4 млн переселенцев со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из АР Крым.