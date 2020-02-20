Герои Небесной сотни стали символом несокрушимости и источником вдохновения для украинских воинов - Зеленский

Президент призвал весь украинский народ к единству в это наполненное вызовами для государства время.

Герои Небесной сотни стали символом несокрушимости и источником вдохновения для украинских воинов, которые сейчас защищают Украину.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам по случаю Дня Героев Небесной сотни.

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«Сегодня мы чтим подвиг Героев Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за европейский выбор нашего народа, демократические ценности, возможность жить достойно и строить лучшее будущее. Этот день - дань жертвенности, героизма, мужества и патриотизма. Это символ несокрушимости и источник вдохновения для украинских воинов, которые сейчас защищают Украину», - отметил он.

Президент призвал весь украинский народ к единству в это наполненное вызовами для государства время.

В то же время Зеленский заверил, что курс государства на реализацию ключевых требований украинского общества остается неизменным.

«Мы также должны делать все, чтобы трагические события 18-20 февраля 2014 года никогда не повторились. Ведь человеческая жизнь является высшей ценностью», - добавил глава государства.

Он выразил глубокие соболезнования семьям всех погибших на Майдане.

Напомним, 22 января в центре Киева состоялось шествие чествования памяти первых погибших участников Революции достоинства – Героям Небесной сотни Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры, которые погибли в январе 6 лет назад. 21 ноября 2013 года в Украине началась уже третья по счету настоящая революция. Она длилась 94 дня и стала самой кровавой в истории независимой Украины. Участие в этих событиях приняли до 4 миллионов украинцев. Первый майдановец умер после избиения беркутом 22 декабря. Еще трое погибли в конце января на Грушевского. Самые кровавые бои начались 18 февраля и продолжались несколько дней. По состоянию на март 2014 года Небесная Сотня - это 105 украинцев. Все 13 погибших правоохранителей погибли с 18 до 20 февраля.