Депутаты не имеют права провалить избирательную реформу – эксперт

Такое мнение во время записи телевизионной программы «Восток + Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 13 июня в 17.00, высказал координатор экспертных групп Реанимационных пакета реформ Вадим Миський.

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«Депутаты не имеют права провалить избирательную реформу, потому что старый закон является плохим - как его не улучшай... Безусловно, что нужно принимать новый закон как это предусматривает коалиционное соглашение об открытых списках», - сказал он.

В свою очередь народный депутат Украины от «Батькивщины» Вадим Ивченко отметил, что на сегодня является очень важным, чтобы не остался старый закон о местных выборах, а принятие нового закона будет показателем того, что ВР поддерживает реформаторские идеи.